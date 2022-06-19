Командування ЗСУ розповіло про шанси окупантів на півдні України

Росіяни здійснюють хаотичні обстріли українських населених пунктів

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У південних областях України російські окупанти продовжують боронитися на зайнятому рубежі. Шансів для просування вперед немає. Ворог вдається до хаотичних обстрілів наших позицій та населених пунктів. Докладно про ситуацію розповіло оперативне командування "Південь".

У Миколаївської області продовжуються обстріли в Баштанському районі. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. У Миколаївському районі внаслідок обстрілів Галицинівської громади загинули двоє місцевих жителів, зайнялося на території приватного сільськогосподарського підприємства.

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У Херсонської області бойові дії продовжуються. Окупанти продовжують обстріл і окупованих, і звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів.

Одеська область вночі була знову атакована двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму. Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведуться бойові дії, щоб чинити психологічний тиск на населення та підривати економічні й стратегічні резерви держави. Сили протиповітряної оборони завадили цим ворожим планам.

Українські ракетно-артилерійські та інші підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання на лінії зіткнення. Протягом ночі знищено 11 російських військових та 3 одиниці ворожої автотехніки, броньованої також.

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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі за ніч не змінилося. Тому загроза ракетного удару залишається і з моря, і з суходолу, і з повітря.

Ситуація в Україні

На східних рубежах оборони українські захисники минулої доби знищили 87 окупантів, 2 ворожі склади боєприпасів та російську техніку.

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Українські військові відбили кілька атак ворога, який намагається йти на штурм під Сєвєродонецьком та Бахмутом. Також війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії фронту, захисники України завдають ворогові втрат у відповідь. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Південні регіони країни українці нікому не віддадуть, всі окуповані території РФ будуть повернуті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке він записав у поїзді, повертаючись із півдня країни.