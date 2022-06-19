На сході українські військові знищили 87 загарбників та 2 ворожі пункти боєприпасів

На східних рубежах оборони українські захисники минулої доби знищили 87 окупантів, 2 ворожі склади боєприпасів та російську техніку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Зокрема, ЗСУ 18 червня знищили:
- особового складу – 87
- танків – 1
- мінометів – 5
- АТТ – 52
- спеціальна техніка – 1
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 2.
Також в інтерв'ю Марку Фейгіну радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за останні три доби ЗСУ знищили не менше 7 артскладів. Арестович сказав, що це "нервує противника", за що окупанти "мстять", тому активніше завдають ракетних ударів по містах.
Раніше ми повідомляли, хто такий депутат Ковальов, працюючий на окупантів Херсонської області . Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув із візитом в Миколаївську область. Ми розповідали, де він побував і що говорив.
Також нагадаємо, зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів.