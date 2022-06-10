Зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів

Аматор "російського світу" написав передсмертну записку-звернення

Зрадник із Мелітополя написав прощального листа. Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі зрадник – депутат міської ради Тарас Генов написав прощальний лист, звинувативши людину з прізвищем або позивним на букву "Ф".

Про це повідомляють РІА Мелітополь.

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Деталі

Раніше Тарас Генов, любитель СРСР погрожував, що за його спиною 3-5 тисяч однодумців, які готові зачищати "нациків", як тільки їхня нога ступить на землю Мелітополя. А згодом записав інше відео. У ньому він вже виступав у ролі жертви окупаційного режиму, тому що до нього прийшли озброєні люди Росії і відібрали ключі від його підприємства – будівлі з обладнанням. Зрадник спочатку просив повернути все по-доброму. Але нічого йому не повернули.

Тоді аматор "російського світу" написав передсмертну записку-звернення, у якій виклав усі корупційні схеми нинішньої окупаційної влади.

"Я написав, що в здоровому глузді та світлій пам'яті. А, якщо зі мною щось трапиться, то прошу звинувачувати в цій людині з ім'ям або позивним на букву "Ф". Я у зверненні описав усі моменти рейдерського захоплення, а також відлучення майна та засобів виробництва на суму вже близько 200 тисяч гривень. Я переживаю за своє життя. Але ви не в мене забираєте гроші, а у сім'ї та дітей моїх. А за дітей я готовий порвати ковтку і піду до кінця", – пригрозив окупаційній владі зрадник.

До речі, є в окупаційній владі і людина на букву "Ф", як сказав Тарас Генов. Це якийсь Альберт Пугач, який відповідає за пересування конвоїв.

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Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення . При посадці в автобуси окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Загалом із фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб. Українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

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Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

Нагадаємо, російські окупанти як змогли понівечили синьо-жовту стелу на в'їзді в захоплений ними український Маріуполь.

Крім того, окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт у Маріуполі . Він розташований у приміщенні "Метро". Особливий цинізм від окупантів виявляється у тому, що гуманітарна допомога та фільтраційний штаб розмістили в одному місці.