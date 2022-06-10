Зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів

У Мелітополі зрадник – депутат міської ради Тарас Генов написав прощальний лист, звинувативши людину з прізвищем або позивним на букву "Ф".
Про це повідомляють РІА Мелітополь.
Деталі
Раніше Тарас Генов, любитель СРСР погрожував, що за його спиною 3-5 тисяч однодумців, які готові зачищати "нациків", як тільки їхня нога ступить на землю Мелітополя. А згодом записав інше відео. У ньому він вже виступав у ролі жертви окупаційного режиму, тому що до нього прийшли озброєні люди Росії і відібрали ключі від його підприємства – будівлі з обладнанням. Зрадник спочатку просив повернути все по-доброму. Але нічого йому не повернули.
Тоді аматор "російського світу" написав передсмертну записку-звернення, у якій виклав усі корупційні схеми нинішньої окупаційної влади.
"Я написав, що в здоровому глузді та світлій пам'яті. А, якщо зі мною щось трапиться, то прошу звинувачувати в цій людині з ім'ям або позивним на букву "Ф". Я у зверненні описав усі моменти рейдерського захоплення, а також відлучення майна та засобів виробництва на суму вже близько 200 тисяч гривень. Я переживаю за своє життя. Але ви не в мене забираєте гроші, а у сім'ї та дітей моїх. А за дітей я готовий порвати ковтку і піду до кінця", – пригрозив окупаційній владі зрадник.
До речі, є в окупаційній владі і людина на букву "Ф", як сказав Тарас Генов. Це якийсь Альберт Пугач, який відповідає за пересування конвоїв.
Ситуація у Маріуполі
У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення . При посадці в автобуси окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Новоазовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.
20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Загалом із фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб. Українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.
Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.
Нагадаємо, російські окупанти як змогли понівечили синьо-жовту стелу на в'їзді в захоплений ними український Маріуполь.
Крім того, окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт у Маріуполі . Він розташований у приміщенні "Метро". Особливий цинізм від окупантів виявляється у тому, що гуманітарна допомога та фільтраційний штаб розмістили в одному місці.