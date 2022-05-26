Немає чим воювати? Окупанти пригнали в Мелітополь раритетні танки Т-62

Броньовані машини зняли з консервації

Ешелон застарілих танків Т-62 прибув до Маріуполя/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Мелітополь Запорізької області російські окупанти доставили застарілі радянські танки Т-62. Їх зняли з консервації.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами з калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", — йдеться в повідомленні.

Танки Т-62 створені на базі танка Т-55 і вироблялися ще за часів СРСР з 1962 по 1975 рік. У Т-62 класична компоновка, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, відділення управління – в лобовій, а бойового відділення – в середній частині машини. Броньовий корпус танка являє собою коробчасту зварну конструкцію, яка збирається з листів катаної броньової сталі товщиною 16, 30, 45, 80 і 100 мм.

Екіпаж Т-62 складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, навідника і заряджаючого.

Окупанти атакують Донбас

Уздовж усієї смуги оборони на Донецькому і Луганському напрямках російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.

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Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил у середу, 25 травня, відбили 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", — йдеться у повідомленні Угруповання Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби військовослужбовці Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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