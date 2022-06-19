На востоке украинские военные уничтожили 87 захватчиков и 2 вражеских пункта боеприпасов

ВСУ 18 июня уничтожили 5 минометов

На востоке ВСУ уничтожили 87 захватчиков. Коллаж "Сегодня"

На восточных рубежах обороны украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 87 оккупантов, 2 вражеских склада боеприпасов и российскую технику.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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В частности, ВСУ 18 июня уничтожили:

личного состава – 87

танков – 1

минометов – 5

АТТ – 52

специальная техника – 1

БПЛА – 1

склад с б/п – 2.

Также в интервью Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за последние трое суток ВСУ уничтожили не меньше 7 артскладов. Арестович сказал, что это "нервничает противника", за что оккупанты "мстят", поэтому активнее наносят ракетные удары по городам.

Ранее мы сообщали, кто такой депутат Ковалев, работающий на оккупантов Херсонской области. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 июня прибыл с визитом в Николаевскую область. Мы рассказывали, где он побывал и о чем говорил.

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Также напомним, предатели в Мелитополе пишут прощальные записки и обвиняют своих хозяев.