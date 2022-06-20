ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті. Окупанти на війні, яку самі розв'язали, зазнають втрат.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Протягом доби 19 червня українські захисники знищили:
- особового складу окупантів – 14;
- САУ – 1;
- АТТ – 4.
Як окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним?
Президент України Володимир Зеленський розповів про воєнну ситуацію нашій країні. Вона залишається складною, але захисники тримають оборону.
"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.
Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", — сказав президент.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що командування ЗСУ розповіло про шанси окупантів на півдні України. Також ми писали, що українські захисники знищили групу елітних спецпризначенців ФСБ.