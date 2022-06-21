ВСУ в 15-18 км от Херсона — Арестович

Несмотря на это радоваться и ждать освобождения города еще рано

Арестович отметил, что наши военные уже очень близко к Чернобаевке и Херсону/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины находятся в 15-18 километрах от Херсона. Однако это не значит, что наши защитники освободят город уже в ближайшее время.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Арестович отметил, что наши военные уже очень близко к Чернобаевке и Херсону, однако активных действий там сейчас нет.

"Там пауза, ведь стороны начали очень быстро выдыхаться. Сейчас два-три дня наступили и пауза. Замучены и те, и другие", — говорит советник ОП.

По словам Арестовича, сейчас на Херсонском направлении пауза, однако "проактивная – в нашу пользу". Он подтвердил, что ВСУ уже в 15-18 километрах от Херсона, а сам город наши защитники рассматривают в бинокли и прицелы.

"Однако нужно понимать, что радоваться заранее тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода идти. Так что посмотрим", – сказал Арестович.

Также он добавил, что на Востоке наступают россияне, а на Юге – ВСУ.

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Арестович предупредил украинцев об угрозе с юга

Все 6 носителей крылатых ракет России выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску по территории Украины.

Арестович призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, особенно в Киеве.

"Сегодня, завтра, послезавтра и после, после, завтра сильно рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, в том числе на Печерске — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Вот в эти четверо суток точно не надо пренебрегать. Лучше прячьтесь от греха", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Генштаб определил слабое место оккупантов, переброшенных из Херсонской области. Также мы писали, что оккупанты мстят за Змеиный.