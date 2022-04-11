Оккупанты за несколько часов "анонсировали" химатаку на Мариуполь – заявление

Представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска". Заявление прозвучало за считанные часы до применения в городе химического оружия.
Басурин рассказал о сложностях штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные.
"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Басурин также отметил, что на заводе могут находиться от трех до четырех тысяч украинских военных.
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