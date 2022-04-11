Оккупанты за несколько часов "анонсировали" химатаку на Мариуполь – заявление

Военные РФ не были намерены брать "Азовсталь" штурмом

Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе могут быть задействованы "химические войска" / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска". Заявление прозвучало за считанные часы до применения в городе химического оружия.

Басурин рассказал о сложностях штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные.

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"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Басурин также отметил, что на заводе могут находиться от трех до четырех тысяч украинских военных.

Оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов".

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

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Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

НАТО угрожало радикальными мерами в случае химатаки РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.

По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.