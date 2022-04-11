Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты за несколько часов "анонсировали" химатаку на Мариуполь – заявление

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 22:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военные РФ не были намерены брать "Азовсталь" штурмом
Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе могут быть задействованы "химические войска"
Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе могут быть задействованы "химические войска" / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска". Заявление прозвучало за считанные часы до применения в городе химического оружия.

Басурин рассказал о сложностях штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные.

Реклама

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Басурин также отметил, что на заводе могут находиться от трех до четырех тысяч украинских военных.

Оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов".

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Реклама

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

НАТО угрожало радикальными мерами в случае химатаки РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.

По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 11 апреля
1
Личный состав 19500
Личный состав
2
Самолеты 154
Самолеты
3
Вертолеты 137
Вертолеты
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артиллерия 347
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1387
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять