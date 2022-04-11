Мэр Мариуполя Бойченко: Россия планирует зачистить Мариуполь за 7 дней

Городской голова рассказал трех циничных планах российских военных

Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские военные проводят зачистку зверств, которые они совершили в городе. Ее планируют сделать за 7 дней.

Об этом мэр рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Они (оккупанты – Ред.) сегодня собирают все убитые тела и зачищают улицы от этого всего, и зачищают в том числе и завалы. Мы знаем даже куда свозят эти тела, там есть специальные склады-накопители. И там дальше у них два циничных плана, говорят уже третий у них появился. Первый план – это захоранивать эти тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят в Харцыске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", – сказал Бойченко.

Он добавил, что после 21 марта, когда захоронили официально 5 тысяч тел убитых мирных жителей, то под завалами на улицах оставались тысячи тел украинцев, которые сейчас оккупанты зачистили.

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