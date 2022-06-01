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Оккупанты активизировались вокруг Змеиного – есть угроза Одесской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 июня, 09:05
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Не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная
Россия держит наготове два фрегата, снаряженных крылатыми ракетами.
Россия держит наготове два фрегата, снаряженных крылатыми ракетами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская корабельная группировка продолжает блокаду судоходства в Черном море. Оккупанты также активизировали свои действия вокруг острова Змеиный. Появилась угроза для Одесской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

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По данным украинских военных, Россия держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженных крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерение защитить от нашего поражения рашистские корабли и угрозе применения вооружения по побережью Одесщины", – предупреждают украинские защитники.

И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ВРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Ситуация на Змеином

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме того, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

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Также в начале мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" у острова Змеиный.

11 мая нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Вооруженные силы Украины провели невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать в качестве своей базы в северо-западной части Черного моря. Эта база полностью уничтожена украинскими военными. Нардеп подчеркнул, что это огромный успех, позволяющий открытие пути транспортировки украинского зерна из Одессы.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что остров Змеиный превратился в новую Чернобаевку.

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Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
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