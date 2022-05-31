След оккупантов: на одесском побережье обнаружили смертельный "трофей" (видео)

К счастью, людей на пляже не было

Российскую мину выбросило на одесский пляж/Фото: коллаж: "Сегодня"

На побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. Находку обезвредили.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Подробности

В результате шторма в Черном море одну из вражеских мин сорвало с крепления и отправило за волнами прямо к берегу.

"Бдительным наблюдением за прибрежными водами и побережьем военнослужащими ВСУ на одном из песчаных пляжей, которые, кстати, так любят ценители приморского отдыха, был обнаружен взрывоопасный предмет", — говорится в сообщении.

К счастью, людей на пляже не было. Опасную находку обезвредили специалисты ВМС ВСУ.

"Этот факт еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод и побережья. Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятен неконтролируемый подрыв. Придерживайтесь норм и ограничений военного положения, бодрствуйте и не пренебрегайте опасностью себя и окружающих. Будьте мудрыми и сознательными, берегите себя и вместе сохраним Украину", — добавили в командовании "Юг".

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Не первый случай

В Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины. Их выбросило на побережье во время шторма.

"В Одесской области две морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой были вынесены вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-морских сил изъяты и обезврежены", — говорится в сообщении Одесского городского совета.

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