В Одесской области из моря выбросило две российские мины (видео)

Боеприпасы изъяли и обезвредили

Мины выбросило на побережье во время шторма/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины. Их выбросило на побережье во время недавнего шторма.

Об этом говорится в Telegram-канале Одесского городского совета.

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"В Одесской области две морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой были вынесены вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил изъято и обезврежено", — говорится в сообщении.

Россия атаковала "Азовсталь" новыми бомбами

Российские оккупанты обстреляли завод "Азовсталь" фосфорными бомбами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения – около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить практически невозможно", – сообщил он.

Напомним, Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. Сейчас неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где сражаются с врагом наши военные. Среди них много раненых, нуждающихся в немедленной помощи.

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