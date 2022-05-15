"Ад сошел на землю". Россия впервые атаковала "Азовсталь" новыми бомбами

Оккупанты начали применять зажигательные снаряды

Завод "Азовсталь" продолжают обстреливать / Фото: Коллаж: Сегодня

Завод "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты продолжают обстреливать со всех сторон — с неба, моря и земли. В сети появилось новое видео, где территорию завода обстреливают фосфорными бомбами. Ролик опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти непроизвольно", — сообщил он.

Андрющенко подчеркнул, что украинские воины держат позиции, несмотря на все действия врага.

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"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", — написал он.

Напомним, Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. На данный момент неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где находятся наши военные. Среди них много раненых, которые нуждаются в немедленной эвакуации.

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