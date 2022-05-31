Слід окупантів: на одеському узбережжі виявили смертельний "трофей" (відео)

На щастя, людей на пляжі не було

Російську міну викинуло на одеський пляж/Фото: колаж: "Сьогодні"

На узбережжя Одеської області винесло морську якірну міну. Знахідку знешкодили.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Внаслідок шторму в Чорному морі одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило за хвилями просто до берега.

"Пильним спостереженням за прибережними водами та узбережжям військовослужбовцями ЗСУ на одному з піщаних пляжів, які, до речі, так полюбляють поціновувачі приморського відпочинку, було виявлено вибухонебезпечний предмет", — йдеться у повідомленні.

На щастя, людей на пляжі не було. Небезпечну знахідку знешкодили фахівці ВМС ЗСУ.

"Цей факт ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод і узбережжя. Звертаємо увагу всіх охочих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив. Дотримуйтеся норм та обмежень воєнного стану, пильнуйте і не нехтуйте небезпекою себе і оточуючих. Будьте мудрими і свідомими, бережіть себе і разом збережемо Україну", — додали в командуванні "Південь".

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Не перший випадок

В Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни. Їх викинуло на узбережжя під час шторму.

"На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою були винесені впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-морських сил вилучено і знешкоджено", — йдеться у повідомленні Одеської міської ради.

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