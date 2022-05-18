Окупанти вдарили по Авдіївці фосфорними боєприпасами (фото)

Унаслідок удару по місцевій школі лишилися тільки руїни

В Авдіївці окупанти обстріляли школу фосфорноми боєприпасами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад. Унаслідок обстрілу забороненими фосфорними боєприпасами Авдіївська школа №1 перетворилася на руїни. Будівля згоріла вщент.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

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Обстріл стався в ніч на 18 травня. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут тільки руїни", – повідомив Кириленко.

За його словами, у школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру.

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Наслідки обстрілу школи в Авдіївці. Фото: Павло Кириленко

Загалом від 24 лютого росіяни в Донецькій області пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

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