Окупанти вдарили по Авдіївці фосфорними боєприпасами (фото)

Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад. Унаслідок обстрілу забороненими фосфорними боєприпасами Авдіївська школа №1 перетворилася на руїни. Будівля згоріла вщент.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Обстріл стався в ніч на 18 травня. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.
"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут тільки руїни", – повідомив Кириленко.
За його словами, у школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру.
Наслідки обстрілу школи в Авдіївці. Фото: Павло Кириленко
Загалом від 24 лютого росіяни в Донецькій області пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.
Обстановка у регіоні
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