Військовий аналітик заявив про серйозне ускладнення для ЗСУ на Донбасі

Том Купер відзначив три головні напрямки

Том Купер заявив про серйозне ускладнення для ЗСУ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступ на Донбасі. Вони розширили прорив у лінії розмежування на 4-5 км. Зокрема, російські війська проводять серйозні бої в районі Сєверодонецька.

Про це повідомив аналітик сучасної війни Том Купер у своєму блозі для видання Medium.

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Він констатував неспокійну ситуацію вздовж річки Сіверський Донець. Там відбуваються безперервні артилерійські обстріли. Проте ні Україна, ні Росія не ведуть там наступу.

Складна ситуація навколо Сєверодонецька. Окупанти захопили село Сиротине на півдні Сєвєродонецька. Також окупанти закріпилися у розбомбленому місті Рубіжне та взяли під контроль десь половину Воєводівки.

"Це добре демонструє, як сильно росіяни тиснуть на Сєверодонецьк", – упевнений Купер.

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Крім того, ускладнюється ситуація у Попасної. Там російські війська вже захопили населені пункти Олександропілля та Новозванівку. Крім того, вони змогли дійти до Пилипчатиного.

На думку військового аналітика, цим окупанти розширили прорив у лінії розмежування на 4-5 км і незабаром можуть перейти до маневреної війни.

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Успіхи ЗСУ у Харківській області

Купер додав, що на Харківщині ЗСУ відганяють окупантів до кордону з Росією. Так, у районі Стариці і вступили у бої з окупантами у Терновій. Також надходять повідомлення, що під ударами знаходяться російські позиції на схід від річки Сіверський Донець у районі населених пунктів Лосівка та Гонтарівка. Крім того, з'явилася інформація, що ЗСУ наступають на Вовчанськ.

Військовий аналітик додав, що про достовірність цієї інформації світ дізнається найближчими днями.

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