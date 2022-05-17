ЗСУ вибили окупантів з двох міст на Донбасі

Нардеп Дмитро Лубінець спростував заяви окупантів, ніби вони контролюють Вугледар і Велику Новосілку

Росіян відтіснили з Вугледара та Великої Новосілки / Фото: Колаж: Сьогодні

В Донецькій області ЗСУ відтіснили росіян з Вугледара та Великої Новосілки.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Лубінець, якого цитує Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

"Повертатися поки не раджу! Пам'ятайте, прийде час, і ми всі приїдемо додому, звільнимо Україну від цієї м*скальської навали", – зауважив він.

Депутат також зазначив, що йому "не один раз доводилося чути, що такі населені пункти, як Вугледар та Велика Новосілка, вже під контролем м*скалів".

"Тож варто лиш глянути, де я перебуваю, аби зрозуміти, що наші ЗСУ відігнали росіян", – заявив Лубінець.

Реклама

Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.