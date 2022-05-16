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Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас – Гайдай

Павло Заяць Павло Заяць
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16 травня, 14:20
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Путін і російська армія зупиняються там, де їх зупиняють, зазначив глава ОВА
Сергій Гайдай розповів, як змінилися плани російських окупантів
Сергій Гайдай розповів, як змінилися плани російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проєкту "Воєнний щоденник" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Апетити у них йдуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.

Гайдай нагадав, що серед останніх завдань військ РФ був "вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, потім вони від цього відмовились".

"Був ще один проміжний план – оточення українських військ по Покровську, тобто з Харківської і Донецької області, і вся Луганська повністю. Зараз вони говорять вже лише про Луганську область", – додав він.

Гайдай назвав три найнебезпечніші напрямки в Луганській області

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що росіяни кинуть усі сили на такі міста, як Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

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"Ми бачили цей маразм, який відбувався в Білогорівці (де ЗСУ кілька разів знищували понтонні переправи окупантів. — Ред.). Ми розуміємо, що вони потихеньку обстрілюють всю територію Луганської області та просуваються з боку Попасної і зібрали величезну кількість сил у Сєвєродонецьку. Є три найнебезпечніші напрямки – це Сєвєродонецький напрямок, це прорив з боку Попасної і це прорив з боку Білогорівки. Для того щоб відрізати повністю трасу Лисичанськ–Бахмут і взяти повністю в оточення всю Луганську область", — сказав він.

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