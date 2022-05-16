Росія може відмовитися від захоплення Донецької області заради битви за одне місто – ISW

Аналітики розповіли, куди будуть спрямовані зусилля російських окупантів

Аналітики США стверджують, що деякі зусилля РФ будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, ймовірно, відмовилися від свого завдання на завершення великомасштабного оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь завершення захоплення Луганської області.

Про це повідомили аналітики американського Інституту дослідження війни.

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Прогнози аналітиків

В Інституті зазначають, що військове командування РФ, найімовірніше, приділятиме пріоритетну увагу битві за Сєвєродонецьк у майбутньому. Водночас деякі зусилля будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку у східній частині Донецької області.

"Російські сили продовжують скоординовані зусилля з захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня, що призведе до дрібнішого оточення українських військ, ніж передбачалося спочатку. Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець у районі Кремінної можуть змістити російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, а не проводити ширше оточення за декількома напрямками", – йдеться в повідомленні.

Також аналітики заявляють про можливе скорочення просування РФ до Слов'янська з Ізюма – можливо, через повільні темпи наступальної операції там.

Крім цього, зазначається, що російські сили, ймовірно, зміцнюють окуповані населені пункти на півдні України, що вказує на те, що вони прагнуть встановити постійний контроль у регіоні.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на нашу країну очікують "надзвичайно складні тижні", для яких потрібні єдність, згуртованість, воля та терпіння. Також він зазначив, що Росія значно перевершує Україну у ресурсах.

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