ВСУ выбили оккупантов из двух городов на Донбассе

В Донецкой области ВСУ оттеснили россиян из Угледара и Великой Новоселки.
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Лубинец, которого цитирует Telegram-канал "Украина 24".
"Возвращаться пока не советую! Помните, придет время, и мы все приедем домой, освободим Украину от этого м*скальского нашествия", – заметил он.
Депутат также отметил, что ему "не раз приходилось слышать, что такие населенные пункты, как Угледар и Великая Новоселка, уже под контролем м*скалей".
"Так что стоит только посмотреть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян", – заявил Лубинец.
Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс
Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
По словам Гайдая, они надеются захватить хотя бы Луганщину.
"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за 4 дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.