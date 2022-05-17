На Донбасі окупанти розбомбили німецький завод

На підприємстві в Бахмуті зараз вирує пожежа

Росіяни розбомбили звичайне підприємство / Колаж "Сьогодні"

Нової ціллю армії Росії у Донецькій області став завод будматеріалів Knauf у Бахмуті, штаб-квартира якого знаходиться у Німеччині. Підприємство зараз горить, за попередніми даними, потерпілих нема.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко .

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Що відомо

"Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав. Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", – наголосив Кириленко.

Також у Бахмуті російські ракети вразили п'ятиповерховий будинок, звідки рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину. Також відомо щонайменше про одного загиблого в результаті нового обстрілу армії РФ.

Обстановка у регіоні