Підуть на штурм? Чому армія загарбників посилила обстріли на Донбасі

Росіяни не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту – від Вугледара до Бахмута

Російські військові завдають ударів по Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область. 17 травня загарбники завдали удару по Авдіївці, а також обстрілюють Очеретинську громаду. У деяких населених пунктах немає електрики.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Реклама

Ситуація у Донецькій області

Росіяни не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту – від Вугледара до Бахмута.

Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи.

Реклама

В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше.

У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів.

Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання.

Реклама

Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Окупанти масовано обстріляли Бахмут, є жертви

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. Так, уночі 7 травня на Донеччині вороги здійснили масові обстріли по всій лінії фронту та удари по містах у тилу. На жаль, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що кількість жертв буде вищою.

У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

Раніше ми писали: