На Донбассе оккупанты разбомбили немецкий завод

Новой целью армии России в Донецкой области стал завод стройматериалов Knauf в Бахмуте, штаб-квартира которого находится в Германии. Предприятие сейчас горит, по предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Что известно
"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС пытаются ее локализовать. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько упорными являются украинцы. Выстоим. Отстоим. Отстроим", – отметил Кириленко.
Также в Бахмуте российские ракеты поразили пятиэтажный дом, откуда спасатели достали тяжело раненого 9-летнего ребенка. Также известно по меньшей мере об одном погибшем в результате нового обстрела армии РФ.
Обстановка в регионе
- 17 мая ВСУ освободили от оккупантов два населенных пункта в Донецкой области. Это – Угледар и Великие Новоселки.
- Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- Российские оккупанты продолжают штурмовать Донецкую область. 17 мая захватчики нанесли удар по Авдеевке, а также обстреливают Очеретинскую громаду. В некоторых населенных пунктах нет электричества. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.