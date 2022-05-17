Авиация РФ нанесла удар по Бахмуту, идет поиск жертв

Уже известно об одном погибшем, а также тяжело раненом ребенке

Оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Украины. Так, в Бахмуте Донецкой области из-под завалов пятиэтажки спасатели достали тяжело раненого 9-летнего ребенка. Также известно по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Детали

Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж.

Кроме того, в многоэтажке начался пожар. На данный момент его уже удалось устранить.

"Спасатели продолжают разбирать завалы – не исключаем, что под ними могут находиться люди. Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор пренебрегает опасностью: эвакуируйтесь! Русские пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь. А военные сделают свое дело – выгонят с нашей земли рашистов", – подчеркнул Кириленко.

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Массированные обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты продолжают штурмовать Донецкую область. 17 мая захватчики нанесли удар по Авдеевке, а также обстреливают Очеретинскую громаду. В некоторых населенных пунктах нет электричества. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта – от Угледара до Бахмута.

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Авдеевка сегодня утром подверглась авиаракетному удару: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.

В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточены Красногоровка – ведутся восстановительные работы.

В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию.

В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.

Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередачи – часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.

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