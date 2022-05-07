От Мариуполя до Нью-Йорка и Святогорска: оккупанты нанесли массированные удары по Донецкой области

За сутки российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Военные РФ обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, а также тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает МВД Украины.
Прошедшие сутки войска России ударили по нескольким населенным пунктам:
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- Мариуполь,
- Северск,
- Торецк,
- Авдеевка,
- Марьинка,
- Святогорск,
- Железное,
- Дружковка,
- Нью-Йорк,
- Северное,
- Дробышево,
- Рай-Александровка,
- Яровая,
- Дроновка,
- Свято-Покровское.
Полиция начала досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантский час, не выезжайте самостоятельно непроверенными маршрутами. Враг расстреливает гражданские авто", – говорится в сообщении.
Россияне обстреляли машину для эвакуации
Россияне обстреляли автомобиль, предназначенный для эвакуации людей, на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Россия продолжает нарушать все договоренности.
"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены", – говорится в заявлении.
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