Оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску – ранены 25 человек (фото, видео)

Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры

Оккупанты нанесли ракетный удар по Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 5 мая российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате этого ранены 25 гражданских, 6 из которых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!" – подчеркнул Кириленко.

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Оккупанты обстреляли Краматорск. Фото: Павел Кириленко

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Оккупанты штурмуют Донецкую область: под обстрелы попал коксохимический завод

Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским объектам в центре Донецкой области. В результате этого утром 4 мая под удар попали Авдеевская и Марьинская громады. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.

Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти круглосуточно продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее специалистам удалось восстановить линию электропередачи на Красногоровку.

"Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!" – подчеркнул Кириленко.

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