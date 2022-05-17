Пойдут на штурм? Почему армия захватчиков усилила обстрелы на Донбассе

Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта – от Угледара до Бахмута

Российские военные наносят удары по Донбассу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать Донецкую область. 17 мая захватчики нанесли удар по Авдеевке, а также обстреливают Очеретинскую громаду. В некоторых населенных пунктах нет электричества.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Ситуация в Донецкой области

Россияне не останавливают массовые обстрелы по всей линии фронта – от Угледара до Бахмута.

Авдеевка сегодня утром потерпела авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.

В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточены Красногоровка – ведутся восстановительные работы.

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В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию.

В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.

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Под удар сегодня снова попал Угледар – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Оккупанты массировано обстреляли Бахмут, есть жертвы

Оккупанты продолжают штурмовать украинские города. Ночью 7 мая в Донецкой области враги осуществили массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Больше всего от российского нападения сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел. Известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет больше.

В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

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