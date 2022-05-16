Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс – Гайдай

Путин и российская армия останавливаются там, где их останавливают, отметил глава ОВА

Сергей Гайдай рассказал, как изменились планы российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас они надеются захватить хотя бы Луганщину.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта "Воєнний щоденник" на Youtube-канале "Україна 24" .

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"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за 4 дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай напомнил, что среди последних задач войск РФ был "выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, затем они отказались от этого".

"Был еще один промежуточный план – окружение украинских войск по Покровску, то есть из Харьковской и Донецкой области, и вся Луганская полностью. Сейчас они говорят только уже о Луганской области", – добавил он.

Гайдай назвал три самых опасных направления в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что россияне бросят все силы на такие города, как Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

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