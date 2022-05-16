Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс – Гайдай

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас они надеются захватить хотя бы Луганщину.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта "Воєнний щоденник" на Youtube-канале "Україна 24" .
"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за 4 дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.
Гайдай напомнил, что среди последних задач войск РФ был "выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, затем они отказались от этого".
"Был еще один промежуточный план – окружение украинских войск по Покровску, то есть из Харьковской и Донецкой области, и вся Луганская полностью. Сейчас они говорят только уже о Луганской области", – добавил он.
Гайдай назвал три самых опасных направления в Луганской области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что россияне бросят все силы на такие города, как Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.
"Мы видели этот маразм, который происходил в Белогоровке (где ВСУ несколько раз уничтожали понтонные переправы оккупантов. — Ред.). Мы понимаем, что они потихоньку обстреливают всю территорию Луганской области и продвигаются со стороны Попасной и собрали огромное количество сил в Северодонецке. То есть три самых опасных направления – это Северодонецкое направление, это прорыв со стороны Попасной и это прорыв со стороны Белогоровки. Для того чтобы отрезать полностью по трассе Лисичанск–Бахмут и взять полностью в окружение всю Луганскую область", – сказал он.