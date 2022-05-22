Окупанти вдарили касетними снарядами по Миколаєву (відео)

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Цього разу вогнем накрили Миколаїв.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Сьогодні".
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За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, російські загарбники обстрілюють місто касетними снарядами. Чи є жертви внаслідок чергового злочину окупантів, наразі не відомо.
Окупанти вдарили ракетою по Самарі
У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по річці Самара. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — прокоментував Резніченко.