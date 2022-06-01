Окупанти активізувалися навколо Зміїного – є загроза Одеській області

Не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю

Росія тримає напоготові два фрегати, споряджених крилатими ракетами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське корабельне угруповання продовжує блокаду судноплавства у Чорному морі. Окупанти також активізували свої дії навколо острова Зміїний. З'явилася загроза для Одеської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

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За даними українських військових, Росія тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

"Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, зокрема й модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини," – попереджають українські захисники.

І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Ситуація на Зміїному

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім того, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

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Також на початку травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

11 травня нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використовувати як свою базу в північно-західній частині Чорного моря. Цю базу повністю знищено українськими військовими. Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкриття шляху транспортування українського зерна з Одеси.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що острів Зміїний перетворився на нову Чорнобаївку.

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