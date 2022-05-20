Россия не пожалела миллионов долларов, чтобы атаковать туалет под Одессой

Удар был осуществлен ракетами воздушного базирования

Армия РФ уже обстреливает ракетами туалеты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области с применением авиации В результате атаки разрушен пляжный туалет и существенно испорчен воздух. Другого вреда враг на этот раз не нанес.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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Да, ракетами воздушного базирования враг ударил на юге Одесской области.

"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", – отметили в ОК.

Сколько стоят ракеты РФ

Стоимость ракет России может сильно разниться. "Точка-У", например, по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тысяч долларов.

В то же время стоимость "Калибра" – 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году.

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Ракеты класса Х-101 являются более современными и совершенными, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже.

Какую ракету запустили россияне по туалету в Одесской области, пока неизвестно. Украинские военные не предоставили уточненную информацию по этому поводу. Однако ракетами воздушного базирования являются как "Калибр", так и Х-101 и Х-55. Известно, что их стоимость оценивается в миллионы долларов.

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