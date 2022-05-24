Перед погружением на дно захватчики с крейсера "Москва" предлагали сдаться защитникам Змеиного – перехват

Оккупанты говорили о предоставлении квартир, а также зарплат и пенсий

В сети опубликовали перехват, где оккупанты предлагали сдаться защитникам Змеиного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал аудио с призывами сдаться из тогда еще целого крейсера "Москва". Эти призывы услышали пограничники острова Змеиный перед тем, как ответить легендарной фразой о "русском военном корабле".

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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Аудиозапись

Так, слышно, как оккупанты предлагают защитникам Змеиного сдаться, получить квартиры, хорошую зарплату и пенсию:

"У вас есть все шансы на нормальную, честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев. Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в ВС РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию в старости, жить в единой большой стране".

При этом оккупанты просят украинских военных "принять верное решение":

"Останьтесь живыми и живите правильно! Для этого достаточно только сообщить на 17-м канале о своем согласии поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям, разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием".

Однако уже все знают, что россияне услышали в ответ: "Русский военный корабель, иди на**й!". Эта фраза широко разошлась в сети и стала одним из символов сопротивления вторжению.

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Далее 13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который атаковал Змеиный, ракетами "Нептун". Позже стало известно, что флагман Черноморского флота РФ затонул.

Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило, что российские оккупанты понесли огромные потери на острове Змеиный, который является как для Украины, так и для России стратегически важным. Из 40 связистов РФ в живых осталось лишь 8 человек.

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