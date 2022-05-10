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"Байрактар за*бал!" – истерика оккупантов на острове Змеиный (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 мая, 17:04
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Российский солдат закатал истерику из-за "Байрактара", который следовал за ним
Оккупанты в панике от "Байрактаров", которые уничтожают российские военные катера.
Оккупанты в панике от "Байрактаров", которые уничтожают российские военные катера. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не перестают нести огромнейшие потери в войне против Украины. Они погибают в страхе, теряя важную для своей армии технику. Это подтверждает перехват разговоров российских военных за несколько минут до уничтожения катеров "Раптор" возле острова Змеиный.

Радиоперехват опубликовал You-Tube-канал Inform Napalm.

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"Радиообмен был на УКВ, открытом морском спасательном канале, и отражает последние события на Змеином, когда потопили "Рапторы", - говорится в подписи к видео.

На нем можно услышать, как российский оккупант в панике требует поддержку с воздуха и кричит о том, что за ним следует "Байрактар".

"Заеб*л "Байрактар" стрелять в нас! Где поддержка с воздуха?! (...) "Байрактар" до сих пор следует за нами!" – говорит оккупант.

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Украина потопила российские "Рапторы"

Беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Кроме того, оперативное командование "Юг" 8 мая сообщило, что "Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Как сообщается, 46 россиян из состава экипажа и десанта были отминусованы от живой силы врага.

По состоянию на утро 10 мая, согласно данным Генштаба, потери врага составляют 12 кораблей и катеров.

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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