Жданов объяснил, почему остров Змеиный важен для российской армии

Военный эксперт рассказал, что даст РФ контроль над островом

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что будет, если Россия разместит на острове Змеиный систему противовоздушной обороны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Российская Федерация разместит на острове Змеиный систему противовоздушной обороны типа С-300, т.е. дальнего радиуса действия, а также крылатые ракеты, то будет контролировать весь юго-запад Украины.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов ведущим Евгению Киселеву и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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"Зонтик" прикрытия

"Т.е. большую часть Одесской области, всю акваторию Черного моря и подходы к нашим портам. При этом они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" – я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба – и тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно к Молдове, либо через Бессарабию. Поэтому он (остров – ред.) так важен", – рассказал Жданов.

По его словам, кто владеет островом – тот владеет ключом к этой зоне.

Ситуация на Змеином

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме того, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

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Также 2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

11 мая нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Вооруженные силы Украины провели невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать в качестве своей базы в северо-западной части Черного моря. Эта база полностью уничтожена украинскими военными. Нардеп подчеркнул, что это огромный успех, который дает возможность для открытия пути транспортировки украинского зерна из Одессы.

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