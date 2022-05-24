"Мы все услышали его голос" – мать Романа Грибова не верит, что русский военный корабль послал не ее сын

Сообщение Госпогранслужбы о том, что знаменитый мем с острова Змеиный принадлежит пограничнику, а Роман Грибов был частью операции прикрытия, рассердил маму морского пехотинца

/ Фото: Коллаж: Сегодня

На новость о том, что настоящий автор легендарной фразы о русском военном корабле – не морской пехотинец, а пограничник, эмоционально отреагировала Татьяна, мама пехотинца Романа Грибова. Она считает этот поворот событий "перетягиванием одеяла". По ее словам, в "авторских правах" ее сына на русский военный корабль уверены все друзья Романа Грибова.

Реклама

Фраза, ставшая не просто мемом, а целой легендой, вдохновила Укрпошту выпустить по этому случаю вторую серию марки – 23 мая, в день морской пехоты / Фото: "Сегодня"

Отставляйте войну и судитесь!

"Мы все услышали только его голос. Вся Черкащина, все друзья Романа услышали его голос. А кто там еще кричал – это нас не интересует. Почему тогда в начале войны не обнародовали запись с другим голосом, а только Романа? А теперь за это вцепились пограничники. Вся Черкащина признала, что такую фразу мог кричать только Грибов. Может, кто-то где-то в уголке и кричал такое, но в открытую не решились", – эмоционально рассказала нам Татьяна Рудольфовна.

Татьяна Грибова добавляет то, что не могла сказать ранее, пока Роман был в плену.

Реклама

"Россияне о нем говорили, что Грибов круче всех держится в плену. Тем, кто заявляет, что не Роман автор фразы, могу сказать: если вам нечего делать во время войны с орками, то можете доказывать кто автор. Отставляйте войну и судитесь. Еще и Путина пусть попросят подождать с войной. Вы топчите своего побратима. Идите вслед за российским кораблем. Автор фразы – мой сын, он не побоялся крикнуть в глаза эту фразу. Я в шоке…"

О самом Романе Татьяна говорит, что пока воздержится говорить о том, где именно ее сын. "Пока нельзя этого говорить. Не имею права", – сообщила она.

Мать Романа Грибова уверена, что у ее сына хотят отнять славу

Реклама

Операция прикрытия для пограничников

Как подтвердил "Сегодня" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, настоящий автор фразы — пограничник, который до недавнего времени был в плену и уже освобожден.

"Все это, после того как информация появилась в СМИ, было операцией прикрытия. Ни Госпогранслужба, ни ВСУ никогда официально не опровергали и не подтверждали авторство фразы", — сказал он.

По словам Демченко, кто знает специфику острова, понимает, что канал радиосвязи был только у пограничников. И только они могли это сделать.

Небольшой гарнизон пограничников, защищавших остров Змеиный / Фото: "Сегодня"

Пограничника скрывали намеренно. Если бы россияне узнали, что у них в плену автор фразы, ставшей мемом, появилась бы угроза его жизни.