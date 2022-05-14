В ГУР рассказали, куда оккупанты отвозят трупы с острова Змеиный

С острова Змеиный раненых и мертвых российских свозят в Крым, в ГУР рассказали, куда именно

Россиян перевозят в оккупированный Крым / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты понесли огромные потери на острове Змеиный, который является как для Украины, так и для России стратегически важным. Из 40 связистов РФ в живых осталось лишь 8 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram-канале.

По информации разведки, убитых и раненых военных РФ с острова Змеиный свозят в Крым. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.

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В оккупированном Севастополе в военном госпитале переполнены хирургии и травматологии, из-за нехватки мест – в палатах по 40 кроватей.

Из-за огромного количества раненых в на оккупированном полуострове активно ведется кампания по донорству крови. Так называемые власти Крыма требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови, при этом кровь сдать может кто угодно, даже без медсправки и обследования.

Ситуация на острове Змеиный

Военный эксперт Олег Жданов считает остров Змеиный ключом к открытию второго фронта для России. Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО после того, как ВСУ уничтожили крейсер "Москва". Однако для россиян остров может превратиться в еще одну Чернобаевку. Остров Змеиный россияне пытались использовать как базу в северо-западной части Черного моря.

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Беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Кроме того, "Байрактар" уничтожил на захваченном оккупантами острове Змеиный в Черном море российский зенитно-ракетный комплекс ПВО.