"Байрактар" уничтожил российскую ПВО на острове Змеиный (видео)

Непокоренные

Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.

История героя