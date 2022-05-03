"Байрактар" знищив російську ППО на острові Зміїний (відео)

Безпілотник ЗСУ "Байрактар" знищив на захопленому окупантами острові Зміїний у Чорному морі російський зенітно-ракетний комплекс ППО. Відповідне відео опубліковано на сторінці ВМС Збройних Сил України у Facebook.
На відео також потрапило знищення "Байрактаром" двох російських патрульних катерів "Раптор".
"До вашої уваги новий серіал від Військово-Морських Сил ЗС України. "Зміїний. Точка неповернення рашиста". Від режисерів культового серіалу "Чорнобаївка", – говориться у підписі до відео.
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Десантники показали, як знищують російські танки
Підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.
"Ось так працюють артилерійські підрозділи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю артилеристи-десантники знищують російські танки. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди перші! Слава Україні! "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде", – йдеться в підписі до відео.