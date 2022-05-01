Боєць ЗСУ збив ворожий винищувач зі старого радянського ПЗРК

Як розповів український морпіх, "голова була холодна, а руки робили все самі"

Морпіх збив з ПЗРК російський винищувач за 40 мільйонів доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Боєць Військово-морських сил ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Подробиці морпіх Дмитро розповів виданню "Армія Inform".

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"Під час виконання завдань у морі нам потрібно було повернутись до одного з пунктів базування. Ми стали в порту, почали завантажуватись і як тільки закінчили, побачили, що з-під хмар з'явилися 2 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Літаки вилетіли дуже швидко. Їх не було чути, та й видно погано через хмарність. Вони випустили декілька ракет по місту і залетіли назад за хмари. Цей момент я спостерігав на сигнальному містку і зрозумів, що одного разу їм не вистачить, вони захочуть повернутися, щоб завдати повторного удару", – повідомив військовий моряк.

Коли ворожі літаки повернулися, він уже чекав їх з ПЗРК "Ігла". Військовий відразу запустив ракету. Часу на наведення було зовсім мало, Дмитрові допомагав його бойовий товариш. Після гучного "хлопка" на один літак в окупантів стало менше.

"Тоді всі почуття в мене відключилися, голова була холодна, а руки робили все самі. Певно, завдяки постійним навчанням, а також інстинкту: або вони нас, або ми їх. Головне – це український дух, який нас не зрадить. Тож яка б у них не була зброя, перемога за нами", – наголосив матрос.

Як пише видання, у навчальному центрі під час фахової підготовки Дмитро отримав суміжну спеціальність "оператор ПЗРК". Вчився на інтерактивному тренажері, а на практиці показав відмінний результат.

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Ось так просто, старим радянським ПЗРК, що коштує 60-80 тисяч доларів, було знищено сучасний літак за 40 мільйонів доларів, йдеться в публікації.

"Я думаю, вони не очікували такого результату. Наша команда була дуже рада. На той момент ми розуміли, що врятовано всіх членів екіпажу, адже вони могли й нас затопити. А взагалі, нас не бентежать їхні "новітні" літаки, бо падають вони, як і всі інші, – купою брухту", – зауважив Дмитро.

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