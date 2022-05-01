Боец ВСУ сбил вражеский истребитель из старого советского ПЗРК

Как рассказал украинский морпех, "голова была холодной, а руки делали все сами"

Морпех сбил из ПЗРК российский истребитель за 40 миллионов долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Боец Военно-морских сил ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подробности морпех Дмитрий рассказал изданию "Армия Inform".

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"Во время выполнения задания в море нам нужно было вернуться в один из пунктов базирования. Мы стали в порту, начали загружаться, и как только закончили, увидели, что из-под облаков появились 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Они вылетели очень быстро, их не было слышно, да и видно плохо из-за облачности. Они выпустили несколько ракет по городу и залетели обратно за облака. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что одного раза им не хватит, они захотят вернуться , чтобы нанести повторный удар", – сообщил военный моряк.

Когда вражеские самолеты вернулись, он уже ждал их с ПЗРК "Игла". Военный сразу запустил ракету. Времени на наведение было совсем мало, Дмитрию помогал его боевой товарищ. После громкого "хлопка" одним самолетом у оккупантов стало меньше.

"Тогда все чувства у меня отключились, голова была "холодной", а руки делали все сами. Наверное, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: или они нас, или мы их. Главное – это украинский дух, который нас не предаст. Потому, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", – подчеркнул матрос.

Как пишет издание, в учебном центре во время профессиональной подготовки смежной специальностью Дмитрия стала оператор ПЗРК. Учился на интерактивном тренажере, а на практике показал отличный результат.

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Вот так просто, старым советским ПЗРК, стоящим 60-80 тысяч долларов, был уничтожен современный самолет за 40 миллионов долларов, говорится в публикации.

"Я думаю, они не ожидали такого результата. Наша команда была очень рада. На тот момент мы понимали, что спасены все члены экипажа, ведь они могли и нас затопить. А вообще, нас не смущают их "новейшие" самолеты, потому что падают они , как и все остальные – кучей металлолома", – заметил Дмитрий.

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