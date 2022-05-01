Братчук назвав рахунок по ворожих літаках на Одещині

Російські військові завдають ударів по території області

Братчук розповів про обстріл в Одесі / Колаж "Сьогодні"

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева ППО працює добре і назвав "рахунок" 7:0 за підбитими повітряними цілями РФ.

Про це повідомляє прес-секретар ОВА, пише УП.

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"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", – каже Братчук.

Окупанти ракетами пошкодили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту

Оперативне командування "Південь" повідомило, що в результаті ракетної атаки по Одеській області пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Як повідомляється, подальше використання злітно-посадкової смуги неможливе.

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"Пам'ятайте, що поширення інформації про бойові дії підлягає погодженню з військовим командуванням і має тимчасові обмеження", – йдеться у повідомленні.

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