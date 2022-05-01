Братчук назвал счет по вражеским самолетам в Одесской области

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что местная ПВО работает хорошо и назвал "счет" 7:0 по подбитым воздушным целям РФ.
Об этом сообщает пресс-секретарь ОВА, пишет УП.
"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", – говорит Братчук.
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Оккупанты ракетами повредили взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта
Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
Как сообщается, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.
"Помните, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения", – говорится в сообщении.