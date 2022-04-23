Внаслідок удару по командному пункту РФ у Херсонській області ліквідовано двох генералів – ГУР

ЗС України завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновоєнної Армії російських окупаційних військ вчора, 22 квітня

Українські військові знищили пункт управління РФ / Колаж "Сьогодні"

Українські збройні сили завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової армії російських військ, який був розміщений на незначній відстані від лінії бойового зіткнення в Херсонській області. ЗСУ ліквідували двох генералів РФ.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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"ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновоєнної Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим установкам та здоровому глузду був розміщений на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення в Херсонській області" , – йдеться у повідомленні.

ВСУ ліквідували ППУ, а також двох генералів РФ, ще одного важко поранено і евакуйовано у важкому стані.

Путін дав команду берегти техніку, а солдатів не шкодувати

Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку, розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

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За інформацією Романенка, Путін провів нараду із керівним складом силових структур.

"Було сказано, що солдатів не шкодувати. Це ще "жуківський підхід", який пройшов радянські часи і є у збройних силах РФ зараз. А щодо техніки – бути дуже обережними, зберігати, бо відновити фактично під час війни неможливо", – повідомив він.

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