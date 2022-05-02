Літня жінка допомогла ЗСУ у Київській області знищити близько 100 одиниць техніки РФ

Жінка виходила до ворогів, рахувала їхню техніку, приходила додому та пояснювала розташування своєму сину по телефону

Завдяки допомозі жінки ЗСУ знищували техніку РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У селі Мотижин Київської області 70-річна жінка протягом 2 тижнів наводила артилерію ЗСУ на російську техніку. Героїзм жінки коштував їй життя.

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ.

Реклама

"70-річна жінка із села Мотижин Київської області упродовж 2 тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. На жаль, героїзм жінки коштував їй життя. Пам’ятаємо та пишаємося нашими Героями", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗСУ, у жінки була одна із крайніх хат села і вона бачила переміщення техніки.

"Працювали ми з нею більше двох тижнів. Вона пішки виходила до ворогів, рахувала техніку, приходила додому, пояснювала розташування своєму сину по телефону. Були такі випадки, коли вона йшла, збивалась з рахунку і поверталась назад перераховувати. Приходила давала координати приблизні, називала точки. І вже син її приблизно казав де, і ми визначали точки", – розповів військовий.

Реклама

Генштаб озвучив втрати окупантів

Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

Реклама

особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1048 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;

артилерійських систем – 459 (+8) од.;

РСЗВ – 152 (+1) од.;

засобів ППО – 80 (+0) од.;

літаків – 194 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;

кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені зранку 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальної техніки – 38 (+6);

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Читайте також: