ЗСУ 18-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Збройні сили України увісімнадцяте вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.
"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так – багато разів поспіль", – написав Арестович.
Далі по темі
Генштаб озвучив втрати окупантів
Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1048 (+22) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;
- артилерійських систем – 459 (+8) од.;
- РСЗВ – 152 (+1) од.;
- засобів ППО – 80 (+0) од.;
- літаків – 194 (+2) од.;
- гелікоптерів – 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;
- кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені зранку 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);
- спеціальної техніки – 38 (+6);
- крилатих ракет – 84 (+0).
Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Читайте також: