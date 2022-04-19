ЗСУ збили безпілотник РФ, який намагався "стежити" за Одесою

Українські військові знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", який намагався проводити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".
"Вранці, 19 квітня, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу ЗСУ знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який намагався зробити спробу провести розвідку об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Знищуємо ворога далі", – йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів
З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 800 військових та 802 танки, 158 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також росіяни втратили у війні з Україною 2063 бронетранспортери.
Ситуація в Україні 19 квітня
- Минулої доби у Харкові внаслідок обстрілів окупантами житлових кварталів загинуло п'ятеро людей і ще 17 отримали поранення.
- Внаслідок авіаудару російсько-фашистських військ припинив своє існування унікальний тенісний центр Федерації тенісу України в Ірпені.
- Окупанти завдають удари не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі" , але з артилерії та танків продовжують хаотично завдавати ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.
- Українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ збройних сил РФ із міста Томськ.
- Бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.
- Українські військові відбили наступ російських окупантів у Рубіжному та Попасній на Луганщині.