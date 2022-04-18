Війна в Україні закінчиться через два-три місяці – Веніславський

ЗСУ продовжують успішно давати відсіч російським окупантам – військові РФ зазнають серйозних втрат

Федір Веніславський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Гаряча фаза війни Росії проти України завершиться за два-три тижні, а повністю війна має завершитися протягом двох-трьох місяців.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону #UA разом.

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"З урахуванням тих результатів, які ми маємо на сьогодні, з огляду на те, що наші Збройні сили продемонстрували, як вони можуть відтісняти ворога з українських земель, з урахуванням того, що західні партнери змінили не лише свої оцінки того, що Україні необхідні терміново нові зразки озброєння і вони вже надходять ЗСУ, я прогнозую, що гаряча, рішуча фаза війни – це там два-три тижні, а війна повністю має завершитися протягом двох-трьох місяців", – сказав він.

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