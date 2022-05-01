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ЗСУ збили зі "Стугни-П" російський вертоліт "Алігатор" за 16 млн доларів (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 10:40
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Українські військові завдали ще одного удару по окупантах
ЗСУ збили ще один вертоліт російських окупантів.
ЗСУ збили ще один вертоліт російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові збили ще один вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив у Telegram журналіст Роман Бочкала.

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"Другий збитий Ка-52 "Алігатор" розрахунком ПТРК "Стугна-П", – написав він.

Раніше в Генштабі заявляли, що за військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною, а його вартість – близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева ППО працює добре і назвав "рахунок" 7:0 за підбитими повітряними цілями РФ.

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Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

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