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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 17:06
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Украинские защитники продолжают уничтожать технику РФ и ликвидировать оккупантов
Войска РФ снова терпят поражение
Войска РФ снова терпят поражение / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 18-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так много раз подряд", – написал Арестович.

Генштаб озвучил потери оккупантов

Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1048 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;
  • РСЗО – 152 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 80 (+0) ед.;
  • самолетов – 194 (+2) ед.;
  • вертолетов – 155 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;
  • корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
  • специальной техники – 38 (+6);
  • крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
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Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

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