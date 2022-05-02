Окупантам погрожують розстрілом за відмову від наступу – перехоплення

Російський солдат розповів, що їх хочуть відправити на передову, але вони відмовляються

СБУ перехопила розмову окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області. На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.

Про це свідчить нове перехоплення російських загарбників, яке СБУ зробила під Ізюмом Харківської області.

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"Ми, коротше... відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти", – скаржиться окупант своєму знайомому в РФ.

Солдат РФ розповів, чому їхні військові відмовляються йти на війну.

"Ну вони прямо на передову відправляють, у саму ж*пу. І нас на м'ясо... А там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти – це взагалі пи*дець", – сказав окупант.

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