Окупантам погрожують розстрілом за відмову від наступу – перехоплення

Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області. На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.
Про це свідчить нове перехоплення російських загарбників, яке СБУ зробила під Ізюмом Харківської області.
"Ми, коротше... відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти", – скаржиться окупант своєму знайомому в РФ.
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Солдат РФ розповів, чому їхні військові відмовляються йти на війну.
"Ну вони прямо на передову відправляють, у саму ж*пу. І нас на м'ясо... А там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти – це взагалі пи*дець", – сказав окупант.
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